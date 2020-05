Queda de avião no Paquistão deixou 97 mortos e 2 sobreviventes

A queda de um Airbus A320 nesta sexta-feira em uma área residencial de Karachi, no sul do Paquistão, deixou 97 mortos e apenas dois sobreviventes, de acordo com um novo balanço divulgado pelas autoridades.

Todos os passageiros e tripulantes da aeronave estão incluídos neste novo balanço, emitido após a conclusão das operações de resgate na manhã deste sábado (noite de sexta em Brasília), informou o Ministério da Saúde da província de Sindh, cuja capital é Karachi.