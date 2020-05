Os preços do petróleo terminaram em baixa na sexta-feira devido às preocupações do mercado com o aumento das tensões entre China e Estados Unidos, aumentando a demanda ainda enfraquecida.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho ficou em US$ 35,13 em Londres, uma queda de 2,6% na quinta-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para julho perdeu 2%, para US$ 33,25.