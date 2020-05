UE vai monitorar tensão Pequim-Hong Kong e quer respeito à autonomia da região

O Conselho Europeu, órgão máximo da União Europeia, emitiu nota nesta sexta-feira, 22, sobre as tensões entre Pequim e Hong Kong, após a China anunciar que vai impor lei de segurança nacional sobre o território. O bloco pediu "respeito" à autonomia de Hong Kong, considerada ameaçada por analistas após decisão do país asiático, e disse que vai monitorar de perto a evolução do caso.



"A União Europeia tem forte participação na estabilidade e na prosperidade contínuas de Hong Kong, sob o princípio "Um país, dois sistemas", e dá grande importância à preservação do alto grau de autonomia do território", diz a nota.



Para o Conselho Europeu, as partes deveriam dialogar, por meio do "debate democrático", de forma a chegar a um consenso sobre a questão.