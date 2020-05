Thiago Alcântara é dúvida por lesão no Bayern para enfrentar Eintracht

O meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, com problemas nos adutores, virou dúvida para jogar pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt, em jogo deste sábado (23) válidos pela 27ª rodada da Bundesliga, anunciou nesta sexta-feira (22) o técnico Hansi Flick.

"Ainda é preciso esperar, mas não evoluiu tão bem quanto queríamos", declarou o técnico em coletiva de imprensa virtual na véspera da partida, que será disputada com portões fechados.

O Bayern já contava com três jogadores ausentes da partida por lesões: Niklas Süle (ligamentos cruzados do joelho), o brasileiro Philippe Coutinho e o francês Corentin Tolisso (ambos operados em abril do tornozelo).

Serge Gnabry, após se ausentar dos treinos por três dias, está recuperado.

O Bayern é o líder da Bundesliga com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Borussia Dortmund, que no sábado visita o Wolfsburg.

Serão os últimos dois jogos para ambos os clubes antes do confronto direto em Dortmund, no dia 26.

Flick garantiu que não poupará jogadores pensando no confronto contra o Borussia Dortmund.

"Não pensamos no Dortmund. Jogamos contra o Frankfurt, é o próximo degrau que temos que superar. Depois podermos começar a pensar no Dortmund", afirmou.

No primeiro turno, o Eintracht Frankfurt goleou por 5 a 1 o Bayern, uma derrota que provocou a demissão do então técnico Niko Kovac. Flick, assistente-técnico na época, assumiu o comando técnico do Bayern logo em seguida.