Grécia prolonga até junho confinamento nos acampamentos de migrantes

O Ministério da Migração da Grécia anunciou nesta sexta-feira (22) que vai estender as medidas de confinamento nos acampamentos de refugiados até 7 de junho.

"Em razão de uma decisão dos ministros da Proteção ao Cidadão, da Saúde e da Migração, as medidas contra a propagação do vírus da COVID-19 serão prolongadas para os residentes nos centros de acolhida e identificação no país", informa um breve comunicado.

Os acampamentos de imigrantes na Grécia acolhem milhares de pessoas, que vivem em condições muito precárias.