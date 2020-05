Presidentes da Colômbia, Chile, Peru e Uruguai discutem ações contra COVID-19

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, realizou uma videoconferência com os líderes da Colômbia, Chile e Uruguai na quinta-feira, onde discutiram os desafios e ações na América do Sul para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, também participou da reunião virtual.

O Peru é o segundo país com o maior número de infecções por COVID-19 na América Latina depois do Brasil, enquanto em quantidade de óbitos é o terceiro, superado pelo Brasil e pelo México.

O número total de casos confirmados no país chegou a 108.769 na quinta-feira e o número de mortos a 3.148, segundo o Ministério da Saúde, após nove semanas de confinamento nacional com a economia praticamente paralisada.