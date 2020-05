Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

Hoje, a Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou cinco novos projetos de energia renovável na China, Austrália e EUA que apoiam ainda mais o compromisso da Amazon de alcançar 80% de energia renovável até 2024 e 100% de energia renovável até 2030 (e potencialmente em 2025), bem como atingir zero carbono líquido até 2040.

O primeiro projeto de energia renovável da Amazon na China é um projeto solar de 100 megawatt (MW) em Shandong. Uma vez concluído, o projeto deverá gerar 128.000 megawatts hora (MWh) de energia limpa anualmente.

O segundo projeto de energia renovável da Amazon na Austrália é um projeto solar de 105 MW em Nova Gales do Sul. Este projeto terá capacidade para gerar 250.000 MWh de energia limpa a cada ano, o que é suficiente para alimentar o equivalente a 40.000 residências australianas médias.

Os mais novos projetos de energia renovável da Amazon nos EUA incluem dois novos projetos em Ohio, um projeto solar de 200 MW e outro de 80 MW respectivamente. Além disso, um novo projeto solar de 130 MW na Virgínia eleva para 12 o número total de projetos de energia renovável na Commonwealth. Uma vez ativados, esses três projetos nos EUA têm capacidade para alimentar o equivalente a 69.000 residências nos EUA por ano.

Quando concluídos, os cinco novos projetos de energia renovável da Amazon, totalizando 615 MW de capacidade instalada, fornecerão aproximadamente 1,2 milhão de MWh de energia renovável adicional à rede de atendimento da empresa e aos data centers da Amazon Web Services (AWS), que abastecem a Amazon e milhões de clientes globalmente.

Até o momento, a Amazon anunciou 31 projetos de energia renovável eólica e solar em escala de utilidade pública e 60 telhados solares em centros de atendimento e centros de classificação em todo o mundo. Juntos, esses projetos, totalizando mais de 2.900 MW de capacidade, fornecerão mais de 7,6 milhões de MWh de energia renovável anualmente, o suficiente para abastecer 680.000 residências nos EUA.

"Como signatário do The Climate Pledge, estamos comprometidos em cumprir as metas do Acordo de Paris dez anos antes e alcançar carbono zero líquido na Amazon até 2040", disse Kara Hurst, vice-presidente de sustentabilidade da Amazon. "Esses cinco novos projetos de energia renovável são uma parte crítica do nosso roteiro para alcançar esse objetivo. De fato, acreditamos que é possível atingir 100% de energia renovável até 2025, cinco anos à frente das metas que anunciamos no outono passado. Embora isso seja desafiador, temos um plano confiável para chegar lá."

"O futuro da energia da Virgínia é brilhante. Através de investimentos em energia limpa, podemos reduzir as emissões de carbono e criar empregos para ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico a longo prazo", disse Jennifer L. McClellan, senadora da Virgínia. "O anúncio desse novo projeto solar da Amazon ajuda a Commonwealth a cumprir nossas metas climáticas e contribui para o nosso crescimento econômico. A Lei de Economia Limpa da Virgínia ajudará a impulsionar mais investimentos em energia limpa como esta, para tornar a Virgínia um centro nacional de empregos em energia limpa."

"A criação de empregos em energia limpa é um fator crucial para o desenvolvimento econômico de longo prazo na Comunidade", disse o delegado da Virgínia, Richard C. Sullivan Jr. "Estou satisfeito que a Amazon continue investindo no futuro de energia limpa da Virgínia. A Lei de Economia Limpa da Virgínia nos colocou no caminho de 100% de energia limpa, e empresas como a Amazon são essenciais para nos ajudar a alcançar esse objetivo."

Visite o site de sustentabilidade da Amazon para obter informações e métricas de sustentabilidade que compartilham o progresso que a empresa está fazendo para alcançar o clima. As metas, compromissos, investimentos e programas se baseiam no compromisso de longo prazo da Amazon com a sustentabilidade por meio de programas inovadores existentes, incluindo Shipment Zero (Envio Zero) - a visão da Amazon de tornar todas as remessas líquidas de carbono zero, com 50% de carbono zero até 2030; iniciativas de embalagens sustentáveis, como embalagens sem frustração e envio em contêiner próprio, que reduziram o desperdício de embalagens em 25% desde 2015; programas de energia renovável; investimentos na economia circular com o Closed Loop Fund (Fundo de Circuito Fechado); e inúmeras outras iniciativas que acontecem todos os dias e lideradas por equipes da Amazon.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre at Amazon Web Services

Por 14 anos, o Amazon Web Services tem sido a plataforma em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS oferece mais de 175 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR ), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 76 zonas de disponibilidade (AZs) em 24 regiões geográficas, com planos anunciados para mais nove zonas de disponibilidade e mais três regiões da AWS na Indonésia, Japão e Espanha. Milhões de clientes - incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais - confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200521005808/pt/

Amazon.com, Inc. Linha direta para a imprensa Amazon-pr@amazon.com www.amazon.com/pr

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.