Os Estados Unidos registraram 1.255 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 94.661 falecimentos desde o início da pandemia, segundo contagem feita às 20H30 locais (21H30 de Brasília) desta quina-feira (21) pela Universidade Johns Hopkins.

O país, que tem o maior número de mortos no mundo por COVID-19, registra um total de 1.576.542 casos confirmados, de acordo com a universidade com sede em Baltimore.