As bandeiras dos Estados Unidos serão hasteadas a meio mastro durante três dias nos edifícios do governo em homenagem às vítimas da COVID-19, anunciou o presidente americano, Donald Trump, nesta quinta-feira (21), quando as mortes pela pandemia no país somavam 94.000.

"Hastearei a meio mastro as bandeiras em todos os Edifícios Federais e Monumentos Nacionais nos próximos três dias em memória dos americanos que perdemos para o coronavírus", tuitou Trump.