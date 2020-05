PIB russo encolherá 9,5% no segundo trimestre e 5% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia poderá encolher 9,5% no segundo trimestre de 2020 e 5% em todo o ano, afirmou nesta quinta-feira (21) o ministro da Economia, Maksim Reshetnikov.

"No que diz respeito ao crescimento do PIB, nossa estimativa é a seguinte: +1,6% no primeiro trimestre, -9,5% no segundo, -6,3% no terceiro, -5,2% no quarto e -5% em todo o ano", afirmou Maksim Reshetnikov, citado por agências russas.

Segundo o funcionário, a economia russa deve voltar aos trilhos em 2021, com alta de 2,8%, e recuperar o nível de antes da crise em 2022.

O ministro disse esperar que o desemprego aumente 5,7% em 2020, que as exportações caiam 36% e as importações, 21,3%. Os investimentos também vão diminuir, segundo suas previsões, 12% este ano.

A agência de estatísticas Rosstat informou nesta quinta-feira uma queda interanual da produção industrial da Rússia de 6,6% em abril, devido ao mês de férias decretado pelo presidente Vladimir Putin para incentivar os russos a permanecer em casa e assim conter a pandemia do novo coronavírus.

A maioria das indústrias só retomou as atividades em meados de maio.

O Banco Central russo, por sua vez, indicou esperar que o PIB caia até 6% em 2020 e que o desemprego afete 8 milhões de pessoas. A instituição também prevê um retorno do crescimento em 2021.