Petróleo fecha em alta, influenciado por um mercado otimista

Os preços do petróleo se mantiveram em alta nesta quinta-feira (21), em um mercado otimista pela efetiva queda da oferta e as esperanças de uma reativação da demanda.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em julho subiu 1,3%, fechando a a 33,92 dólares.

O barril de Brent do Mar do Norte, também para entrega em julho, fechou a 36,06 dólares em Londres, com alta de 0,9% em relação à quarta-feira.

Os dois barris de referência alcançaram seu valor máximo desde o mês de março, quando o impacto da crise do coronavírus começou a influenciar os preços do petróleo.

"Apesar da enorme incerteza que ronda o futuro da economia mundial, os investidores apostam em uma reativação relativamente rápida da demanda do petróleo, particularmente a partir da Ásia", considerou Carlo Alberto De Casa, da ActivTrades.

Para os analistas da JBC Energy, "é bastante claro que a alta das cotações é alimentada pela queda da produção nos Estados Unidos, combinada com reduções maciças da Opep+", o conjunto da Opep e seus aliados, que tiraram do mercado quase 10 milhões de barris diários de maio a junho para depois aumentar os volumes.

Nos Estados Unidos, a produção passou de históricos 13,1 milhões de barris diários em meados de março para 11,5 milhões de barris diários na semana passada.