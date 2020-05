Líder checheno é internado com sintomas de coronavírus

O líder checheno Ramzan Kadyrov, 43, foi internado em Moscou nesta quinta-feira com sintomas do novo coronavírus, anunciaram agências de notícias russas.

"Kadyrov foi levado de avião para Moscou, com sintomas de coronavírus. Está em observação", informou uma fonte médica à agência pública Tasoficialments, que descreveu seu estado de saúde como estável.

"Suspeitamos de coronavírus, está em observação", disse uma fonte médica moscovita à agência Interfax.

Autoridades chechenas não comentaram as informações, limitando-se a indicar à imprensa russa que seu líder seguia à frente dos esforços de luta contra a pandemia.

Imprevisível e acusado de violações dos direitos humanos, Kadyrov não hesitou em proferir ameaças para impor o confinamento em seu estado e calar os críticos. Em abril, ameaçou um jornalista do jornal opositor "Novaia Gazeta" por um artigo que informava que os chechenos com coronavírus tinham medo de procurar os hospitais ante a falta de equipamentos.

O líder checheno havia dito publicamente que os que não se isolavam deveriam ser "liquidados", comparando os chechenos que infectavam compatriotas a terroristas.

Com aspecto de pugilista, Kadyrov dirige a república do Cáucaso com mão de ferro e conta com a proteção do presidente russo, Vladimir Putin.

A Chechênia registra oficialmente 1.026 casos do novo coronavírus e 11 mortos. Já a Rússia contabiliza 317.554 infectados e 3.099 mortos.