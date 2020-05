O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia poderá encolher 9,5% no segundo trimestre de 2020 e 5% em todo o ano, afirmou nesta quinta-feira (21) o ministro da Economia, Maksim Reshetnikov.

"No que diz respeito ao crescimento do PIB, nossa estimativa é a seguinte: +1,6% no primeiro trimestre, -9,5% no segundo, -6,3% no terceiro, -5,2% no quarto e -5% em todo o ano", afirmou Maksim Reshetnikov, citado por agências russas.