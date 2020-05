O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, garantiu nesta quinta-feira que os Estados Unidos não são aliados do país da América Central na luta contra a pandemia do novo coronavírus e criticou o governo Donald Trump pela deportação de migrantes infectados com o COVID-19.

"Isso de aliados dos Estados Unidos não é verdadeiro. A Guatemala é aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos não são aliados da Guatemala", afirmou Giammattei durante um diálogo virtual com o centro de análise americano Atlantic Council, com sede em Washington.

Segundo Giammattei, a expulsão de migrantes portadores de COVID-19 saturou os centros de quarentena da Guatemala e colocou seu sistema de saúde em dificuldades.

"Entendemos que os Estados Unidos querem deportar pessoas, nós entendemos, mas o que não entendemos é que eles nos enviem todos os voos contaminados", reclamou, irritado.

Dos mais de 2.000 casos de coronavírus na Guatemala, as autoridades contabilizaram 100 migrantes deportados dos Estados Unidos com COVID-19.

O presidente da Guatemala também criticou Washington por não enviar suprimentos ao seu país para ajudar a combater a pandemia.