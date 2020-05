EUA muito provavelmente precisará de mais um pacote ajuda, diz secretário do Tesouro

Os Estados Unidos provavelmente precisarão de outra injeção de ajuda do governo federal, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, nesta quinta-feira, em meio a planos do governo Donald Trump de reiniciar as atividades.

"Acho que há uma forte probabilidade de que precisaremos de outra lei", além dos US$ 3 trilhões já aprovados pelo Congresso que "estamos investindo na economia", disse Mnuchin.

Segundo o secretário, a questão será analisada "com cuidado nas próximas semanas".