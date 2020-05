Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global amplia sua atuação no México por meio de um acordo de colaboração com a firma de assessoria tributária SKATT, fortalecendo sua presença no país e expandindo sua atuação na América Latina. A nova firma colaboradora possui três escritórios no México: Cidade do México, Guadalajara e Querétaro.

Liderada pelo diretor geral Jaime Rojas, a SKATT conta com uma equipe de 12 sócios e mais de 110 profissionais especializados em complexas questões tributárias internacionais e nacionais, e presta serviços aos mais diversos setores, entre eles, energia, automotivo, farmacêutico, telecomunicações, financeiro, tecnologia, imobiliário, agricultura, fabricação, varejo e consumidor. Além disso, a empresa é reiteradamente reconhecida pela lista global da área tributária ITR World Tax and Leaders League como uma firma altamente recomendável.

"Nossa firma tem o compromisso de prestar o melhor serviço a nossos clientes, e buscamos sempre ampliar nossos conhecimentos e experiências", afirmou Jaime. "Nosso objetivo é ser o ponto único de solução para todos os problemas enfrentados pelos clientes em nossa área, e nossa colaboração com a Andersen Global nos permite fazer isso ao proporcionar, a nossos clientes locais e internacionais, diversos recursos tributários em todo o mundo, mantendo sempre os mais elevados padrões profissionais".

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen, acrescentou: "A SKATT combina perfeitamente com nossa organização e reforça de modo considerável nossa posição no México e também regionalmente. Jaime e sua equipe contam com a experiência e os valores que seguem tendo um papel muito importante em nosso desenvolvimento como organização global, que oferece qualidade e serviços especializados de modo uniformizado".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 171 localidades, por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

