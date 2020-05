Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

A Lineage Logistics ("Lineage" ou a "Empresa"), o maior e mais inovador fornecedor mundial de soluções de logística com controle de temperatura, anunciou hoje que adquiriu os ativos da Maines Paper & Food Service, Inc. ("Maines"), uma dos principais distribuidores de serviços alimentícios nos EUA.

Para reforçar suas soluções completas da cadeia de suprimentos nos segmentos de restaurante de atendimento rápido ("QSR") e hospitalidade para refeições casuais, a Lineage adquiriu os ativos de distribuição de serviços de última milha de alimentação de Maines, que suporta principalmente Burger King, Tim Hortons e Darden Restaurants. Essa divisão, que engloba uma sofisticada rede de armazenagem e transporte em sete estados, serve mais de 2.500 restaurantes da marca, incluindo Burger King, Tim Hortons, Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen e The Capital Grille.

"Concluir esta aquisição em meio a uma pandemia mundial enquanto o país está enfrentando turbulências na economia é extraordinário, mas continuamos apostando na América e estamos entusiasmados em apoiar ainda mais nossos heróis da linha de frente na cadeia de suprimento de alimentos, como os da Lineage e Maines", disse Greg Lehmkuhl, Presidente e diretor executivo da Lineage. "Esperamos ansiosamente a oportunidade de intensificar e ajudar nossos clientes a estabilizar sua cadeia de suprimentos, preservar centenas de empregos para os trabalhadores da Maines e garantir que continuemos a alimentar o mundo."

"Maines serviu como um distribuidor-chave da comunidade de serviços de alimentação da América no último século, e as notícias de hoje garantem que nosso negócio de distribuição de refeições casuais e QSR possa continuar a operar e atender nossos clientes nos próximos anos, como parte de uma das melhores cadeias de suprimentos de alimentos redes no mundo", disse Chris Mellon, Presidente e diretor executivo da Maines. "Na Lineage, encontramos um ótimo parceiro com um histórico estelar de fazer negócios da maneira correta e com uma reputação de cuidar de seu pessoal, clientes e comunidades."

"Restaurant Services, Inc. ("RSI") e Burger King têm um relacionamento de longa data com a Lineage e familiaridade com seus fornecedores e parceiros de negócios, muitos dos quais já estamos trabalhando juntos. Estou confiante de que esta etapa para se integrar ainda mais à Lineage criará um valor significativo para a RSI, nossos fornecedores e os restaurantes Burger King que servimos", disse o presidente e diretor executivo da RSI, Joel Neikirk.

Essa transação se baseia na extensa rede logística de temperatura controlada da Lineage, que inclui mais de 50 milhões de pés quadrados e 1,8 bilhão de pés cúbicos de capacidade de temperatura controlada em mais de 290 instalações em 11 países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a inovadora líder do setor em logística e cadeia de suprimento com temperatura controlada. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre Maines Paper & Food Service

A Maines Paper & Food Service, Inc. é um dos maiores distribuidores independentes de serviços de alimentos do país, com uma história de 100 anos em ajudar proprietários e gerentes de restaurantes a maximizar o desempenho. Para obter mais informações, acesse www.maines.net.

Sobre Restaurant Services, Inc.

Restaurant Services, Inc. (RSI), at www.rsiweb.com, é o gerente da cadeia de suprimentos do sistema BURGER KING® e o agente de compras exclusivo da grande maioria dos produtos e serviços de distribuição usados pelos membros da RSI - proprietários de restaurantes BURGER KING® nos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200521005511/pt/

Megan Hendricksen 949.247.5172 mhendricksen@lineagelogistics.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.