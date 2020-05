Comunicado do Business Wire :AGCO Corporation

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada comprometida com a eliminação da fome através do desenvolvimento da agricultura sustentável, anunciou hoje o lançamento do seu programa de ajuda contra COVID-19 com uma doação de US$100.000 ao Programa Mundial de Alimentos (World Food Program, WFP) dos Estados Unidos, em apoio à resposta de emergência à COVID-19, do Programa Mundial de Alimentos (World Food Program, WFP) das Nações Unidas.

Niger, Tahoua, Allakaye, Angoual Denia, 23 July 2019 (Photo: WFP/Simon Pierre Diouf)

A doação inaugural da AAF ao programa de ajuda contra COVID-19, do Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) dos EUA, apoiará a WFP, a agência humanitária líder que combate a fome no mundo, a continuar a oferecer alimentos e suprimentos essenciais em sua total capacidade. A nossa doação se concentrará nas populações mais vulneráveis na África e na América Latina.

"A urgência do combate à fome em todo o mundo se tornou ainda mais crítica com a adição do coronavírus, e estamos direcionando o nosso suporte global ao Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) dos EUA em apoio aos esforços de alívio da COVID-19 do WFP. A nossa doação ajudará a monitorar o impacto da pandemia, pré-posicionar alimentos e suprimentos médicos nas comunidades vulneráveis na África e na América Latina, bem como oferecer suporte às células de coordenação da cadeia de suprimentos recém-estabelecidas em terra", disse Lucinda Smith, presidente do comitê da AGCO Agriculture Foundation.

"Somos gratos à AGCO Agriculture Foundation pela sua doação generosa e suporte para elevar o financiamento tão necessário para os esforços de resposta à COVID-19 do WFP", disse Barron Segar, Presidente e CEO do Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) dos EUA. "O WFP opera como a espinha dorsal de logística e transporte à comunidade humanitária, e contribuição da AAF é crítica para garantir que o WFP possa obter alimentos e suprimentos que salvam vidas, para milhões de pessoas mais vulneráveis".

A AAF está fazendo doações correspondentes de até US$100.000 feitas neste link: www.wfpusa.org/aaf-match.

"Gostaríamos de convidar as nossas partes interessadas a contribuir com a resposta de emergência global do Programa Mundial de Alimentos (World Food Program, WFP) dos EUA, para apoiar essa necessidade crítica", disse Metti Richenhagen, diretor gerente da AGCO Agriculture Foundation.

"A AGCO Agriculture Foundation lançou o programa de ajuda contra COVID-19 com doação total de US$500.000, e está fazendo doações às organizações sem fins lucrativos locais com foco na prevenção e no alívio da fome nas comunidades onde vivemos e trabalhamos em todo o mundo".

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, é uma fundação privada com o objetivo de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, incentivam o desenvolvimento da agricultura sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF tem sede em Vaduz, Liechtenstein e suas operações são gerenciadas a partir de Duluth, Geórgia, nos EUA. Para mais informações, acesse https://www.agcocorp.com/commitment/sustainability/focus-areas/communities.html.

Sobre o Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) dos EUA

O Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) dos EUA é líder reconhecido na busca do país em eliminar a fome global, inspirando os cidadãos a fazer tudo o que estiver ao alcance deles para criar um mundo sem fome.O Programa Mundial de Alimentos (World Food Program, WFP) dos EUA trabalha com legisladores, empresas, fundações e indivíduos daquele país para gerar recursos financeiros e contribuições em espécie para o Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme) das Nações Unidas, para alimentar as famílias em necessidade ao redor do mundo e desenvolver políticas necessárias para aliviar a fome global. Para saber mais sobre a missão do WFP USA, acesse www.wfpusa.org.

Metti Richenhagen diretor gerente, AGCO Agriculture Foundation AGCOagriFoundation@agcocorp.com

