AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Maio)

MUNDO - Ramadã - (até 23 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

ARGENTINA - Prazo para negociações de dívidas com credores internacionais -

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 31 de Maio)

BRASÍLIA (Brasil) - Conferência de imprensa do ministro da Saúde sobre a pandemia de COVID-19 - (até 23 de Maio)

SANTIAGO (Chile) - Lockdown total contra coronavírus - (até 22)

(+) MANAUS (Brasil) - Estado do Amazonas organiza testes para o COVID-19 nas comunidades indígenas de Três Unidos e Aturiá-Apuauzinho, a duas horas de barco de Manaus. -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - No Brasil, jovens adultos mais expostos ao coronavírus -

(+) ALBANY (Estados Unidos) - Governador Andrew Cuomo realiza briefing diário sobre coronavírus - 13H30

(+) VALDIVIA (Chile) - 60º aniversário do terremoto mais poderoso já registrado -

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - Bares reabrem no Texas -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Conselho executivo da OMS se reúne após assembléia global - 08H00

(*) ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 6 de Junho)

GENEBRA (Suíça) - Briefing da OMS sobre coronavírus - 13H00

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 1 de Junho)

(+) ROMA (Itália) - Conferência de imprensa do Instituto Superior de Saúde (ISS) -

(+) MOSCOU (Rússia) - Chefe do banco central realiza conferência de imprensa - 05H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - O conselho da EasyJet se reúne para resolver a linha de gerenciamento - 07H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Reunião mensal de política monetária do BCE - 09H30

LISBOA (Portugal) - FitchRatings atualiza classificação do país -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

TEERÃ (Irã) - Líder supremo Khamenei faz discurso televisionado marcando o dia de Qods - 05H30

IÊMEN - 30 aniversário da unificação do Iêmen -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Parlamento da China, o Congresso Nacional do Povo, realiza sessão anual -

(+) HONG KONG (China) - Alibaba divulga resultados - 09H30

JAPÃO - Estado de emergência na luta contra o vírus - (até 31 de Maio)

SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020

América

HONOLULU (Estados Unidos) - Havaí realiza primárias, adiadas por coronavírus em abril -

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Prazo para o primeiro relatório de Mianmar ao TPI em caso de genocídio -

DOMINGO, 24 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Eid al-Fitr marcando o fim do Ramadã -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Começa o julgamento do primeiro-ministro israelense Netanyahu, acusado de corrupção -

(+) LÍBANO - 20º aniversário da retirada de Israel do sul do Líbano -

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2020

América

(+) QUITO (Equador) - Vários setores sociais protestam contra salários mais baixos e cortes no orçamento em meio à pandemia. - 14H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Briefing da OMS sobre coronavírus - 12H00

(+) KARLSRUHE (Alemanha) - O tribunal superior decide sobre os pedidos de indenização da Volkswagen 'Dieselgate' - 07H00

(+) ATENAS (Grécia) - Cafés, bares e restaurantes reabrem após confinamento -

(+) MOSCOU (Rússia) - Promotores solicitam sentença em julgamento de espionagem do ex-fuzileiro naval Paul Whelan -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Reabertura da mesquita Al-Aqsa -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Trabalhadores alemães retornam à China pela primeira vez desde o surto, em voo fretado -

(+) TÓQUIO (Japão) - Possível levantamento do estado de emergência -

(+) ÍNDIA - Voos domésticos serão retomados -

África

(+) BURUNDI - Anúncio dos resultados de eleições presidenciais - (até 26)

TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Reabertura parcial do pregão de Wall Street após o desconfinamento -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - AFPTV analisa três meses de gerenciamento da pandemia de COVID-19 no Brasil -

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês Abril - 11H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de doadores para a crise migratória venezuelana organizada pela UE e Espanha -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Alunos do ensino médio voltam às aulas - 23H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2020

América

(+) CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - NASA e SpaceX lançam os primeiros astronautas à ISS dos EUA - 18H32

Europa

(+) PARIS (França) - Audiência de apelação do empresário ruandês Felicien Kabuga por suposto papel no financiamento do genocídio - 10H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ursula von der Leyen apresenta propostas para o pós-coronavírus -

(+) PARIS (França) - Renault-Nissan-Mitsubishi apresenta plano estratégico - 05H00 (até 29)

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa, transmitida ao vivo de sua biblioteca - 05H30

QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo / PNAD Mês ref: 04/2020 - 10H00

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -