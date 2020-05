Venezuela denuncia Banco de Inglaterra para recuperar seu ouro

A Venezuela apresentou uma denúncia contra o Banco da Inglaterra para devolver parte das reservas de ouro depositadas em seus cofres, anunciou nesta quinta-feira o escritório de advocacia que representa o governo venezuelano em Londres.

"O Zaiwalla & Co recebeu instruções da atual administração do Banco Central da Venezuela (BCV) para emitir uma reivindicação contra o Banco da Inglaterra (BoE) para devolver US$ 1 bilhão das reservas de ouro da Venezuela para ajudar o país a luta a COVID-19", informou o escritório de Londres em comunicado.