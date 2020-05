Um atirador foi "neutralizado" nesta quinta-feira em uma base militar do Texas, sem vítimas, informou a Marinha dos EUA, que não especificou se o atacante estava morto ou ferido.

"As forças de segurança navais foram alertadas sobre a presença de um atirador nesta manhã por volta das 6H16" (11H16 GMT, 8H16 horário de Brasília), disseram as forças americanas.

Os relatórios iniciais indicaram que um policial militar foi ferido, mas uma porta-voz da base refutou a AFP. "A pessoa está bem", disse a porta-voz Françoise Kieschnick.

O atirador, ele disse, trocou tiros com as forças de segurança, mas se absteve de comentar sobre sua condição.

A Base Naval de Corpus Christi, no sul do Texas, é um dos maiores centros de treinamento de pilotos nos Estados Unidos. Ali, pilotos americanos e muitos aviadores de países aliados são treinados.

Em dezembro de 2019, um militar saudita que estava treinando em outra base naval na Flórida matou três soldados americanos e feriu oito antes de ser morto a tiros pela polícia.

As autoridades norte-americanas disseram na segunda-feira que o autor do ataque esteve em contato próximo, por anos e até o dia anterior ao ataque, com a organização jihadista Al Qaeda.