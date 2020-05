O Parlamento chinês vai debater um projeto de lei de segurança nacional para Hong Kong em sua assembleia anual, informou, nesta quinta-feira (21), a agência de notícias estatal Xinhua.

A legislação, que será apresentada na abertura do Congresso Nacional do Povo (ANP) nesta sexta-feira (22), fortalecerá os "mecanismos de aplicação da lei" no arquipélago, explicou a agência oficial.