Em Bagdá, ramadã ao ritmo dos chamados à oração e ao confinamento

Em Bagdá, a segunda capital árabe mais populosa, dez milhões de habitantes vivem ao ritmo dos chamados às orações dos alto-falantes das mesquitas, mas também ao confinamento em meio à pandemia de coronavírus.

O primeiro chamado é lançado por Sayyed Mozahem em seu microfone, saturado e crepitante, às duas da manhã. Este trabalhador de 45 anos é o "mesaharati" da Velha Bagdá. Ele tem a responsabilidade de acordar os fieis para uma última refeição antes do amanhecer.

"Acorde rápido", "bem-vindo ao mês sagrado": a cada vez, ele começa com as fórmulas rituais aprendidas por seu pai e seu irmão mais velho, proclamadas ao ritmo de um tambor, um despertador particularmente eficaz.

Mas, desta vez, ele acrescenta outros: "Que o Ramadã mantenha o coronavírus afastado" ou "Deus, salve o Iraque da COVID-19".

Quando todos os vizinhos estão acordados, Sayyed Mozahem pode voltar para casa para comer com sua esposa e três filhos, até a chamada para a oração do amanhecer, pouco antes das quatro da manhã.

Neste primeiro Ramadã confinado na história do Iraque - com 3.600 casos secretos registrados 19 e 130 mortes -, os iraquianos ficam apenas com o som vindo das mesquitas.

Orações coletivas e peregrinações aos lugares sagrados foram proibidas, uma vez que um aumento no contágio poderia acabar com um sistema de saúde já completamente devastado.

- Pobreza e petróleo -

Uma hora após a primeira oração do dia, o toque de recolher é suspenso para tentar preservar a atividade econômica em um país atolado na pior crise econômica de sua história e cuja taxa de pobreza - agora 20% - poderia dobrar com a queda nos preços do petróleo.

Meio-dia. O sol está a pino, e um novo chamado à oração ressoa.

Após o muezzin, Musa al Bedeiri ensaia suas cordas vocais. Esse chefe dos bombeiros se tornou a voz do confinamento. Todos os dias às 14H00 e às 20H00, ele lembra das instruções: "fique confinado", "evite multidões", "lave as mãos regularmente".

Musa afirma claramente a informação, mas sua voz, que emerge do alto-falante de seu grande caminhão vermelho, se perde um pouco no tumulto dos engarrafamentos.

Em meio aos carros que colapsam todas as vias de Bagdá - apesar da circulação alternada decretada - Murtada ziguezagueia com sua moto vermelha e preta.

Este iraquiano de 22 anos, entregador de restaurante há três anos, está tentando ganhar um pouco de dinheiro. Os restaurantes tiveram que fechar por várias semanas. Depois, foram autorizados a funcionar, mas apenas para entregas em domicílio. Apesar disso, a Murtada perdeu três quartos dos seus clientes.

O confinamento acabou com as tradições multisseculares: os fartos jantares, com vários comensais, e até tarde da noite terminam. Este ano, a pandemia encerrou as visitas à família política, convites e celebrações.

O xeique Yalmaz Yussef gostaria de receber convidados. Nos anos anteriores, esse imã iraquiano havia recebido um grande número de fiéis que rezavam todas as noites desde o Ramadã no mausoléu de Abdel Qader al Gelani, uma figura reverenciada do sufismo.

Desta vez, pela primeira vez em sua vida, seu mês de jejum é solitário. "Trabalho aqui desde a década de 1970 e nunca vi as portas do mausoléu fechadas. Quando o coronavírus as fechou, eu chorei", disse este homem à AFP.

A seus pés, em uma esplanada desesperadamente vazia, sua sombra se alonga. Até o crepúsculo começar a oração, o silêncio reina novamente.