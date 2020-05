Peru apreende 420 kg de cocaína em avião na fronteira com Brasil

As forças de segurança do Peru interceptaram um avião quando se preparava para decolar com 420 quilos de cocaína a bordo e capturaram seu piloto, um cidadão brasileiro, na região de Loreto, na fronteira com o Brasil, informou a polícia local nesta quarta-feira.

"Em um esforço conjunto com a Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira, detivemos um cidadão de nacionalidade brasileira, um piloto comercial que transportava em sua aeronave 420 kg de cocaína", afirmou a polícia no Twitter.

O avião foi interceptado logo após ser carregado com drogas em uma pista clandestina.

A droga estava escondida em sacos dentro da aeronave e deveria viajar para o Brasil.

O Peru recomeçou em 2016, após 15 anos e sem apoio estrangeiro, a interceptação aérea de aeronaves leves em voos ilegais em áreas produtoras de drogas.

Segundo a polícia, aviões do tipo 'Cessna', geralmente com matrículas bolivianas, pousam em pistas clandestinas abertas na selva peruana por traficantes de drogas para o envio de cocaína.

O Peru é, ao lado da Colômbia e a Bolívia, um dos maiores produtores mundiais de folha de coca e cocaína, segundo a ONU.