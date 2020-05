Comunicado do Business Wire :International Holdings Company

O laboratório de imagens QuantLase Imaging Lab - divisão de pesquisas médicas da International Holdings Company (IHC), empresa negociada na bolsa de valores de Abu Dhabi - anunciou que desenvolveu um inovador equipamento que permite exames massivos muito mais rápidos que disponibilizam os resultados em segundos e permitem testes em uma escala mais ampla. Essa inovação possibilitará exames em escala massiva que alterarão a dimensão completa do rastreamento da pandemia.

AbdulRahman bin Mohammed Al Owais, ministro de Saúde e Prevenção do país, expressou sua esperança com relação à descoberta: "Estamos sempre acompanhando inovações relacionadas com a detecção rápida e precoce da covid-19. O governo está empenhado em apoiar iniciativas que ajudem o sistema de saúde dos EAU. Autoridades de saúde vêm monitorando de perto o progresso de estudos com o QuantLase para testar esse equipamento. Temos muito orgulho de ver uma tecnologia que funciona e ajudará a proteger ainda mais nosso povo".

"Utilizando um detector CMOS, o equipamento possibilitará exames em escala massiva com resultados disponíveis em questão de segundos", declarou o Dr. Pramod Kumar, chefe da equipe de pesquisadores do laboratório que estuda as alterações na estrutura celular do sangue infectado pelo coronavírus.

"Na verdade, nossa técnica de interferometria de fase refrativa (Diffractive Phase Interferometry, DPI), baseada em modulação de fase óptica, é capaz de apresentar uma característica de infecção em poucos segundos. Além disso, ela é intuitiva, não invasiva e de baixo custo. Acreditamos que esse será um divisor de águas no combate à disseminação do coronavírus."

Ao explicar o papel fundamental da inteligência artificial (IA) no sistema de diagnóstico, o Dr. Kumar comentou que um modelo de análise de imagens por IA avançada prevê o resultado de cada imagem com precisão, velocidade e escala. Isso é especialmente importante em programas de exames de larga escala, em que uma enorme quantidade de imagens precisa ser analisada com precisão e eficiência. O laboratório está trabalhando com a G42, importante empresa de computação em nuvem, para aprimorar ainda mais o programa de laser.

