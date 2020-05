Cerca 70% de 600 detentos em presídio no Equador estao com COVID-19

Mais de 400 detentos de um presídio no centro do Equador, que abriga cerca de 600 homens, foram diagnosticados com coronavírus, informou nesta quarta-feira (20) Edmundo Moncayo, diretor da agência que administra o sistema prisional no país.

Na prisão de Ambato "foram detectadas 420 pessoas como portadoras da COVID 19", disse Moncayo, chefe do Serviço Nacional de Assistência Integral às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI).

Dois dos 610 prisioneiros alojados neste centro prisional morreram de coronavírus.

Espera-se que, nos próximos dias, novas amostras sejam coletadas dos infectados da prisão de Ambato, na província de Tungurahua, para confirmar se eles continuam ou não portando o vírus.

Moncayo disse que existem "cerca de 500 privados de liberdade" infectados nas prisões do país, que tem uma população carcerária com 38.000 pessoas.

O Equador registra cerca de 34.800 infectados, incluindo mais de 2.800 mortes por COVID-19.