EUA tem 1.561 mortos em 24 horas por COVID-19

Os Estados Unidos registraram 1.561 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, uma cifra estável em comparação com o registro da véspera, segundo contagem feita às 20H30 locais (21H30 de Brasília) desta quarta-feira (20) pela Universidade Johns Hopkins.

Com esta atualização, o país soma 93.406 mortos por COVID-19, de longe o que tem o maior número de falecimentos no mundo e onde foram registrados 1,55 milhão de casos desde o começo da pandemia, segundo a universidade com sede em Baltimore.

A doença causou mais de 326.000 mortes em todo o mundo, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Um terço das vítimas fatais nos Estados Unidos foram registradas no estado de Nova York, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que atualiza os dados em tempo real.

Depois de superar a barreira de 2.000 óbitos por novo coronavírus entre o início de abril e o início de maio, nos últimos 10 dias, os Estados Unidos não ultrapassaram esse triste limiar e relataram números diários de mortes inferiores a mil em vários dias nas últimas duas semanas.

Embora o total de infectados diariamente não seja tão alto quanto em meados de abril, o país continua a diagnosticar cerca de 20.000 novos casos de COVID-19 por dia.

De acordo com uma média de modelos epidemiológicos publicados pela Universidade de Massachusetts, o número de falecimentos devido à pandemia nos Estados Unidos deve chegar a 113.000 até 13 de junho.

Por outro lado, cerca de 295.000 pessoas estão recuperadas e 12,6 milhões de testes de triagem foram realizados no país, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.