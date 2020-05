Disney World surge como sede favorita para possível retorno da NBA

O complexo da Disney World em Orlando, na Flórida, está se tornando o local favorito para sediar um possível retorno da NBA em meio à pandemia de coronavírus, informou a mídia americana nesta quarta-feira.

"A NBA tem Orlando/Disney World como um grande favorito para ser o local onde os jogos da temporada 2019-20 serão retomados (...) Ganhou um claro impulso à frente de cidades como Las Vegas", de acordo com o mídia digital The Athletic.

A temporada regular da NBA está suspensa desde 12 de março, quando ainda restavam 259 jogos para disputar, além dos playoffs. Em sua tentativa de concluir a temporada, a NBA planeja concentrar as equipes em uma ou duas sedes, onde os jogadores ficarão protegidos o máximo possível do vírus, submetidos a testes regulares e jogarão com portões fechados.

De acordo com o The Athletic, a liga tende no momento para a realização de jogos apenas no complexo esportivo Disney World de Orlando, embora outros locais como Las Vegas e Houston também tenham sido considerados.

Orlando está no caminho certo para ser escolhida "desde que os detalhes finais sobre os testes e o uso do hotel sejam resolvidos", disse a agência. "Para a NBA, a possibilidade de controle de Orlando/Disney World como sede - com uma propriedade privada que tem os complexos, hotéis e serviços necessários - sempre foi a mais atraente de todas as possibilidades".

No entanto, o renomado jornalista da ESPN, Adrian Wojnarowski, disse nesta quarta-feira que a NBA "continua a considerar um formato de dois locais para o retorno da temporada, incluindo a Disney World em Orlando e Las Vegas".

Já o jornalista da Yahoo Sports, Keith Smith, que trabalhou por quase duas décadas na Disney World, disse nesta quarta que o complexo de Orlando "começou os estágios iniciais da reforma de alguns de seus espaços hoteleiros para abrigar a NBA e suas necessidades".

No momento, a NBA não confirmou oficialmente se a temporada será retomada ou se ofereceu um cronograma. O comissário Adam Silver disse em 12 de maio que levaria duas a quatro semanas para fazer esse anúncio.

Wojnarowski observou que, "exceto por uma imprevisibilidade de eventos, muitos proprietários de equipes da NBA, executivos e jogadores veteranos acreditam que Silver dará sinal verde em junho para que esta temporada volte a ser disputada, com os jogos recomeçando em algum momento antes do final de julho".

As equipes, de acordo com o jornalista, esperam que a NBA emita diretrizes em torno do dia 1º de junho que lhes permitam convocar os jogadores que deixaram suas cidades, no que seria "um primeiro passo em direção a um avanço formal da retomada da temporada".