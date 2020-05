Suécia se torna país com a maior taxa per capita de mortalidade por COVID-19

Primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven adotou medidas contrárias aos vizinhos nórdicos Dinamarca, Noruega e Finlândia (foto: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / AFP) Suécia ultrapassou o Reino Unido, a Itália e a Bélgica e tem agora a maior taxa de mortalidade por coronavírus per capita do mundo, colocando em dúvida sua estratégia de evitar um lockdown. ESTOCOLMO - Aultrapassou o Reino Unido, a Itália e a Bélgica e tem agora a, colocando em dúvida sua estratégia de evitar um lockdown.





De acordo com reportagem do Telegraph, citando dados do site Our World in Data, a Suécia teve 6,08 mortes por milhão de habitantes por dia, em uma média de sete dias, entre 13 e 20 de maio.









No entanto, essa maior taxa de mortalidade na Suécia foi verificada apenas na última semana (13-20), com Bélgica, Espanha, Itália, Reino Unido e França ainda à frente em todo o curso da pandemia.





O epidemiologista do governo, Anders Tegnell, porta-voz da estratégia sueca para o coronavírus, reduziu a importância dos números, argumentando que era enganoso se concentrar neles durante uma única semana.





"Isso é algo que deve ser considerado quando tudo acabar", disse ele ao jornal Svenska Dagbladet. "É obviamente terrível que tenhamos um número tão alto de mortes em nossos lares de idosos, e há lições a serem aprendidas para quem trabalha nessas instituições."





Estratégia sueca foi baseada em medidas voluntárias de distanciamento social e higiene básica (foto: Henrik MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY / AFP) pandemia, a Suécia ainda teve menos mortes per capita do que o Reino Unido, Espanha, Itália, Bélgica e França, que optaram por bloqueios rígidos, mas muito acima dos vizinhos nórdicos Dinamarca, Noruega e Finlândia. Ao longo da, a Suécia ainda teve menos mortes per capita do que o Reino Unido, Espanha, Itália, Bélgica e França, que optaram por bloqueios rígidos, mas muito acima dos vizinhos nórdicos Dinamarca, Noruega e Finlândia.





A estratégia da Suécia, baseada principalmente em medidas voluntárias de distanciamento social e higiene básica, foi criticada por alguns como um experimento perigoso com a vida das pessoas, mas também foi apresentada como um modelo futuro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).