Peru passa dos 100.000 casos e 3.000 mortes por COVID-19

O Peru, segundo país da América Latina com o maior número de contagiados pelo novo coronavírus, superou nesta quarta-feira (20) os 100.000 casos confirmados de COVID-19 e superou as 3.000 mortes, informou o Ministério da Saúde.

O número total de casos alcançou 104.020 e o de mortos, 3.024, nas últimas 24 horas, segundo o novo balanço divulgado pelo Ministério no Twitter, depois de nove semanas de confinamento nacional em um país com a capacidade hospitalar à beira do colapso e economia virtualmente paralisada.