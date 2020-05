Corpo de ex-lutador da WWE é encontrado em praia de Los Angeles

Shad Gaspard, ex-astro da WWE, promotora de eventos de luta livre, foi encontrado morto nesta quarta-feira em Venice Beach, em Los Angeles, onde desapareceu no fim de semana passado, disseram autoridades.

Os salva-vidas da praia disseram à polícia que Gaspard, de 39 anos, foi arrastado no domingo por uma forte correnteza, apesar de terem conseguido resgatar seu filho de 10 anos da água.

"Quando ele foi visto pela última vez por equipes de resgate, uma onda atingiu Shad Gaspard e ele foi levado para o mar", disse a polícia em um comunicado na segunda-feira.

A busca pelo ex-astro da WWE (World Wrestling Entertainment) por socorristas e mergulhadores não teve êxito e na terça-feira o Departamento de Polícia de Los Angeles o incluiu na lista de pessoas desaparecidas.

Seu corpo foi encontrado no início da manhã desta quarta, perto de um píer na praia, e foi identificado pelo médico legista.

Gaspard, que ganhou reconhecimento na WWE como parte da dupla Cryme Time, se aposentou em 2010. Mais tarde, desempenhou pequenos papéis na televisão e no cinema, incluindo a comédia "Get Hard" (2015), estrelada por Kevin Hart e Will Ferrell.

Muitos colegas de Gaspard das artes marciais lamentaram sua morte através das redes sociais.

"Minhas orações vão para a esposa, o filho e a família de Shad Gaspard neste momento inimaginável. Isso é difícil, muito difícil. Era um cara legal", escreveu no Twitter o ex-lutador e ator Dwayne Johnson, conhecido como "The Rock".