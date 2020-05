Amazon estreia no mundo dos jogos on-line com Crucible

A Amazon estreou no mundo dos jogos de grande orçamento nesta quarta-feira(20) com o Crucible, um lançamento visto como um avanço das intenções da gigante da tecnologia neste setor milionário.

Com o novo videogame de tiro em terceira pessoa, gratuito e disponível on-line a partir desta quarta-feira, a Amazon pretende competir com títulos como Fortnite, Overwatch e League of Legends.

Este é o primeiro grande título da Amazon Game Studios, que também está trabalhando em um jogo multiplayer online baseado em "O Senhor dos Anéis".

O Crucibol foi anunciado pela primeira vez em 2016 como parte da estratégia da Amazon na indústria de jogos, que também inclui a plataforma de streaming Twitch.

Os desenvolvedores descrevem o Crucible como um "jogo de ação em equipe baseado nas decisões que você toma" e onde "você e seus colegas precisam trabalhar juntos para derrotar criaturas alienígenas, atingir alvos e perseguir seus oponentes em busca da vitória".

O lançamento ocorre quando os videogames experimentam um auge crescente com o confinamento de uma grande parte da população mundial devido à pandemia do novo coronavírus, e enquanto outros gigantes da tecnologia se movem para atrair parte desse mercado.

O Google lançou recentemente seu serviço de streaming de jogos Stadia, e a Apple Arcade oferece títulos para dispositivos iOS.

O Facebook lançou no mês passado um aplicativo independente que permite aos usuários criar e assistir a transmissões ao vivo de videogames.