Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

The NAGA Group continua com sua alta taxa de crescimento e anuncia novos projetos.

Com o NAGA Pay, a NAGA lançará seu próprio e desafiador aplicativo bancário, que pela primeira vez combina banco móvel, negociação, negociação social e negociação de criptomoedas.

"O NAGA Pay é um projeto ambicioso com grande potencial de crescimento. Nos últimos anos, adquirimos muita experiência na construção de uma plataforma de negociação em tempo real com um modelo de monetização claro em uma ampla variedade de classes de ativos. Nosso aplicativo de negociação e nossa plataforma de criptomoeda. Além disto, nosso programa NAGA Card, que oferece a nossos clientes um cartão Mastercard pré-pago e uma conta IBAN européia, mostrou taxas de crescimento muito promissoras. Também seguimos de perto o segmento multimilionário NEO-Banking / Challenger-Bank e criamos todos os pré-requisitos para fazer parte deste segmento. Por isto decidimos combinar toda a nossa experiência no NAGA Pay, sendo que atualmente estamos desenvolvendo um super-aplicativo para serviços bancários móveis e investimentos. A inserção na verticalização de pagamentos destaca o caráter da FinTech de nossa empresa e nos irá oferecer novas oportunidades de aquisição e crescimento de clientes sem perder o foco no negócio principal", disse Benjamin Bilski, Fundador e Diretor Executivo do The NAGA Group AG.

O NAGA Pay será lançado no início do quarto trimestre de 2020 como um aplicativo nativo separado para iOS e Android. O aplicativo combina a oferta de um cartão de crédito pré-pago, uma conta bancária IBAN europeia com limites de até EUR 200.000 por ano e funções bancárias completas, como transferências SEPA. Além das transferências de dinheiro em tempo real e do gerenciamento monetário, os clientes da NAGA podem negociar gratuitamente mais de 400 ações de 9 bolsas de valores mundiais, além de copiar outros negociadores de ponta com apenas um clique. A oferta é concluída com a integração da NAGA Wallet e da NAGAX, para que os clientes possam comprar e vender criptomoedas físicas com o NAGA Pay e fazer depósitos e retiradas baseadas em blockchain.

Para mais informação e registro na lista de espera do NAGA Pay, https://www.naga.com/pay foi lançado hoje.

Além disto, a NAGA tem o prazer de anunciar o lançamento do NAGA Pro. O NAGA Pro é direcionado especificamente a usuários que já possuem sua própria comunidade de negociação financeira, estão seguindo uma carreira como profissional ou desejam construir um modelo de negócios no espaço de negociação. O NAGA-Pro oferece a seus usuários uma remuneração básica mensal e um pacote de desempenho lucrativo se determinados critérios forem atendidos, criando assim um modelo único de "influenciador digital".

"O NAGA Pro é um verdadeiro catalisador de crescimento para nós. Devido ao alto nível de investimento em nossa própria plataforma de negociação e nossa cooperação com 600.000 usuários e 1.500 parceiros, entendemos as necessidades dos usuários, bem como negociadores, instrutores e operadores profissionais no setor em um mundo mais amplo de comércio e investimento. Vemos isto como um pequeno ajuste em nosso modelo de negócios e posicionamento. Em vez de mergulhar na batalha muito cara de marketing e "sem inovação" para clientes de varejo, queremos utilizar nossa oferta de tecnologia com foco, ajudando empreendedores e empresas a acelerar seu crescimento e, finalmente, crescer junto conosco. Em resumo, o NAGA Pro é uma ferramenta para negociadores, profissionais e a todos aqueles com modelos de negócios concentrados em torno da negociação, que trazem sua comunidade e seguidores com os mesmos ou formam uma comunidade dentro da NAGA. Assim, iremos nos diferenciar da concorrência e expandir nosso foco em marketing e vendas de acordo", comentou Bilski.

O modelo NAGA Pro já é praticado com sucesso na NAGA. Com os projetos-piloto na Ásia e na Polônia, iniciados no começo do ano, mais de 30% do volume de negócios total pode ser atribuído aos pilotos do NAGA Pro.

"Nosso ponto de venda exclusivo como a plataforma mais inovadora e fácil de usar do mercado é sustentada pelo NAGA Pro. A prova de conceito já foi entregue. Portanto, nos vemos na situação altamente encorajadora de poder oferecer uma "Plataforma como Serviço" ou, como dizem nossos usuários do NAGA Pro - "O modelo Uber para investir" - voltado ao operador e não apenas ao usuário final", acrescentou Benjamin Bilski.

Mais informações sobre o NAGA Pro podem ser encontradas no site dedicado naga.com/pro.

Finalmente, a empresa relatou os resultados preliminares de abril e o início do projeto na China.

Em abril, a NAGA alcançou um resultado expressivo de receita de cerca de EUR 2,2 milhões e um lucro líquido preliminar de cerca de EUR 0,6 milhão e, portanto, continuou o forte impulso de crescimento e ganhos construído no primeiro trimestre (receita de EUR 7,0 milhões, lucro líquido de EUR 2,1 milhões). Além disto, um novo número recorde de registros foi alcançado em abril, o que pode ser visto como a base para um maior crescimento. A NAGA também tem o prazer de informar que as primeiras transações do projeto NAGA China foram processadas durante maio, com a administração esperando um crescimento maior no decorrer do terceiro e especialmente do quarto trimestre.

"Estamos totalmente dedicados ao crescimento, queremos manter elevado este momento e continuar a mostrar quanto potencial há na plataforma exclusiva da NAGA e em nosso modelo de negócios. Outro foco dos próximos meses será a otimização dos custos de aquisição, crescimento sustentável e, acima de tudo, a adição de novos funcionários, pois acabamos de anunciar cerca de 30 novas vagas", concluiu Benjamin Bilski.

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira (fintech) que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado e que cria uma experiência unificada e contínua entre finanças e investimentos pessoais. Sua plataforma proprietária oferece vários produtos que vão desde o comércio, investimento e criptomoedas até um Mastercard físico e recursos de investimento social, como um Feed, um Messenger e um Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa, sinérgica, acessível e inclusiva, que oferece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em fiat quanto em criptografia.

