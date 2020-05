Trump fala em 'incompetência' da China e volta a culpar país por pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a culpar a China pela pandemia de covid-19. "Foi a incompetência da China, e nada mais, que causou esse massacre em todo o mundo", publicou o líder da Casa Branca em sua conta oficial no Twitter, na manhã desta quarta-feira, 20.



O republicano e membros de seu governo vêm elevando o tom contra o país asiático quando o assunto é o novo coronavírus, e analistas já temem que as tensões transbordem com firmeza para a seara comercial, apesar do acordo tarifário assinado entre as partes no início do ano.



Na terça-feira, 19, o assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou em entrevista à rede CNN que a China "basicamente desencadeou a pandemia pelo mundo".