Presidente ucraniano diz que cúpula da paz com a Rússia ocorrerá após pandemia

A cúpula entre a Rússia e a Ucrânia, com a mediação da França e da Alemanha, para estabelecer as bases da paz, será realizada quando a pandemia do novo coronavírus desaparecer, disse o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

"Devido ao coronavírus, todos os países precisam lidar com seus próprios problemas", afirmou o presidente em entrevista coletiva.

"É complicado, mas conversamos com a França e a Alemanha e todos concordamos que haverá uma reunião (...) quando a pandemia permitir", acrescentou.

Zelensky também se declarou a favor de negociações diretas com o presidente Vladimir Putin, mesmo que seus detratores temam que o presidente russo o force a fazer concessões inaceitáveis.

"Embora a sociedade esteja dividida sobre a possibilidade de negociações diretas, tenho certeza de que devemos fazê-lo", afirmou. "Há coisas que só podem ser entendidas quando se está cara a cara com a outra pessoa", acrescentou.

Em dezembro, uma cúpula entre os dois países, com a presença de mediadores franceses e alemães, foi realizada em Paris e permitiu um progresso tímido no processo de paz no leste da Ucrânia.

Uma nova reunião foi marcada para o final de abril, mas não foi realizada, principalmente devido à pandemia, mas também devido à falta de progresso entre as partes.

A guerra no leste da Ucrânia, o último conflito armado ativo na Europa, causou mais de 13.000 mortes desde 2014.

Os acordos de paz assinados em Minsk em 2015 com mediação internacional permitiram reduzir significativamente a violência, mas resta estabelecer uma estrutura política para a resolução do conflito.