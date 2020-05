Uefa quer concluir Champions em agosto

A Uefa espera terminar a temporada da Liga dos Campeões "até o fim do mês de agosto", confirmou Aleksander Ceferin, presidente da entidade que rege o futebol europeu, nesta quarta-feira (20) em entrevista ao diário esportivo português "Record".

"Nosso plano é terminar (a Champions) até o fim de agosto", respondeu Ceferin ao ser questionado sobre a data limite para concluir a temporada da Liga dos Campeões, suspensa desde março devido à pandemia do coronavírus.

"Acredito que vai funcionar (...) Nunca se sabe o que vai acontecer, mas as coisas parecem se acalmar", continuou.

"Cerca de 80% das ligas europeias vão ser retomadas. Não vejo por que a Liga dos Campeões e a Liga Europa não poderiam ser disputadas", afirmou o mandatário.

Os planos, não oficialmente confirmados, apontariam para uma volta das competições europeias no início de agosto, após o fim dos campeonatos nacionais, embora a maioria destes campeonatos ainda não tenham datas definidas de volta e de conclusão.

- "O velho futebol" -

Durante as reuniões com suas associações, em final de abril, a Uefa havia definido o dia 3 de agosto como uma possível data limite de referência para a conclusão dos campeonatos nacionais.

Na semana passada, Ceferin explicou que se tratava de uma recomendação, "uma data provisória, não oficial", em carta enviada a Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon francês.

"O futebol não mudou depois da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira, e não mudará por causa de um vírus", afirmou o presidente da Uefa, que se disse convencido de que a Eurocopa-2020, adiada para 2021, poderá ser disputada.

"Não vejo por que não poderia ser disputada. Não acho que o vírus vai durar para sempre... Já sabemos coisas sobre o vírus. Sou otimista", opinou.

Em outra entrevista, publicada pelo jornal britânico The Guardian, Ceferin se mostrou confiante na volta do público aos estádios em breve.

A Bundesliga alemã retomou sua competição no último fim de semana, mas com jogos com portões fechados, enquanto que a maioria dos campeonatos europeus pretende adotar esta mesma medida de segurança para evitar a propagação do coronavírus.

"Tenho absoluta certeza, a nível pessoal, de que o velho futebol, com torcedores, estará de volta em breve", afirmou Ceferin.

No momento da suspensão da Liga dos Campeões, a competição estava nas oitavas de final.

Já estavam classificados para as quartas de final o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, a Atalanta e o RB Leipzig. Restam quatro jogos de volta dos duelos das oitavas de final a disputar (Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Napoli, Juventus-Lyon, Bayern de Munique-Chelsea).