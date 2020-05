Comunicado do Business Wire :Skilling

A plataforma de negociação online de Forex e CFD Skilling alcançou, este ano, com a aquisição da licença da FSA Seychelles, outro marco significativo que permite a expansão global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005293/pt/

Forex and CFD online trading platform Skilling Expands Its Global Footprint with FSA Seychelles Licence. (Graphic: Business Wire)

Fundada em 2016, Skilling adquiriu a licença da CySEC em 2018, permitindo-lhes oferecer serviços de negociação no EEE, e obteve a autorização da Filial da FCA no Reino Unido em janeiro de 2020 para continuar a prestar serviços, após o Brexit, no Reino Unido.

"A aquisição da prestigiada licença de Seychelles é um marco muito importante para nossa expansão global. Desde o nosso lançamento na Europa no ano passado, testemunhamos com orgulho uma alta demanda do nosso produto. Trabalhamos continuamente nos últimos 12 meses para tornar nossa plataforma de negociação ainda mais rápida e impermeável. Agora, estamos mais do que nunca prontos para oferecer nossa plataforma de negociação proprietária - com preços competitivos e transparentes, execução ultrarápida de pedidos e suporte multilíngue - a traders de todo o mundo," disse o CEO do Skilling Group, André Lavold. "Skilling está bem posicionada para o crescimento internacional; e, com a licença de Seychelles, nossos clientes fora da Europa podem esperar o mesmo nível de excelência que a Skilling tem proporcionado aos clientes na Europa."

A Seychelles Financial Services Authority (FSA) é a entidade reguladora dos serviços financeiros não bancários nas Seychelles. Estabelecida sob a Lei da Autoridade de Serviços Financeiros de 2013, por meio de um sólido regime regulatório, a Autoridade é responsável pelo licenciamento, supervisão e desenvolvimento do setor de serviços financeiros não bancários das Seychelles.

"Temos momentos emocionantes pela frente e eu e a equipe estamos muito empolgados", acrescentou Lavold.

Skilling (Seychelles) Ltd, está autorizada e regulamentada pela Financial Services Authority (FSA) sob a licença nº SD042 (a 'Empresa'). Suíte 3, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005293/pt/

Pavel Spirin marketing@skilling.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.