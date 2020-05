Guepardo do Saara volta a ser avistado no sul da Argélia

O guepardo do Saara (Acinonyx jubatus hecki), uma espécie em risco crítico de extinção, foi avistado novamente no parque cultural Ahaggar, na região de Tamanrasset, no extremo sul da Argélia, segundo a administração local de parques.

O felino esteve desaparecido por mais de dez anos.

Recentemente, foi avistado por equipes de cientistas do Departamento do Parque Cultural Ahaggar (Onpca), 2.000 km ao sul de Argel, disse um funcionário do parque, Salah Amokrane, citado na segunda-feira pela agência oficial de notícias APS.

O guepardo do Saara, nativo da região desértica do Sahel, está incluído na lista vermelha de espécies em risco de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Em 2012, os especialistas da UICN estimaram seu número em apenas 37 exemplares na Argélia.