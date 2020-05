Comunicado do Business Wire :UC Berkeley Extension

A UC Berkeley Extension tem a satisfação de anunciar o lançamento da UC Berkeley Global. Essa nova marca amplia a tradicional missão da UC Berkeley de fornecer acesso educacional a suas comunidades locais e internacionais do mundo inteiro.

"Agora mais do que nunca, devemos reconhecer que nossas vidas estão interconectadas e que a educação sempre foi o modo mais eficaz de desenvolver humildade cultural", afirma Dean Diana Wu. "Definimos global mais como uma mentalidade do que em termos geográficos. Buscamos estudantes que desejem se expandir para além de suas zonas de conforto e aprender com colegas aqui da Berkeley e do mundo todo."

Os estudantes elegíveis podem se inscrever em diversos programas da Berkeley Global sobre dezenas de temas nos campos de ciências, tecnologia, administração, artes e letras. Os formatos abrangem desde cursos on-line realizados no próprio ritmo do aluno até estudo em período integral no exterior, além de uma nova versão chamada "Live Online" (On-line ao vivo). Essa modalidade combina a praticidade de estudar on-line com aulas conduzidas por instrutor.

"É importante que possamos suprir as mais diversas necessidades dos estudantes", reconhece Wu. "Temos programas para estudantes de ensino médio que buscam experiência educacional nos Estados Unidos para desenvolver experiências e habilidades profissionais que lhes permitam transitar para uma carreira superior. Os estudantes da UC Berkeley Global realizam cursos ao lado de outros estudantes da Berkeley com alguns dos melhores docentes do mundo ou estudam um tema especializado com profundos conhecedores do setor. A flexibilidade é um aspecto importante da jornada dos alunos."

Sobre a Berkeley Global

A Berkeley Global amplia o alcance do impacto da UC Berkeley ao proporcionar oportunidades a uma comunidade ampla e diversa de estudantes internacionais. Pessoas vêm de todas as partes do mundo para estudar na mais bem avaliada universidade pública dos Estados Unidos.

Sobre a UC Berkeley Extension

Fundada em 1891, a UC Berkeley Extension é a divisão de educação continuada da Universidade da Califórnia, Berkeley. Hoje, a Extension oferece mais de dois mil cursos por ano, inclusive na modalidade on-line, juntamente com mais de 70 certificados profissionais e programas de estudo especializados. Eventos públicos gratuitos ou de baixo custo também são realizados com frequência como parte dos serviços da Extension à comunidade local.

