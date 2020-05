EUA prorroga restrições a viagens não essenciais a México e Canadá

O governo dos Estados Unidos estendeu novamente restrições a viagens não essenciais através das fronteiras terrestres com o México e o Canadá, implementadas em março para conter a propagação do novo coronavírus, informaram as autoridades nesta terça-feira (19).

O Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que a medida, que expirava na quarta-feira, vai durar até 22 de junho e será revista em 30 dias.

"Viagens não essenciais não serão permitidas até que este governo esteja convencido de que são seguras", informou o secretário interino do DHS, Chad Wolf.

"Entramos em contato com nossos colegas canadenses e mexicanos e eles também concordam que a extensão dessas restrições é prudente no momento", acrescentou.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, havia anunciado mais cedo que a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos permanecerá fechada para travessias não essenciais até 21 de junho.

A fronteira de 8.900 km entre os dois países foi fechada em 21 de março, embora a troca de mercadorias tenha sido mantida.

Com o México, que compartilha uma fronteira de cerca de 3.100 km com os Estados Unidos, a limitação a travessias não essenciais por terra entrou em vigor em 20 de março.

A medida também não afetou o trânsito de produtos entre os dois países.

Estados Unidos, Canadá e México são parceiros de um acordo regional de livre comércio desde 1994.