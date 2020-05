Jogadores do Slavia de Praga em isolamento após um teste positivo para COVID-19

Os jogadores do Slavia de Praga, atual líder do campeonato tcheco que está programado para ser retomado no sábado após ter sido suspenso em março devido à pandemia do coronavírus, foram colocados em isolamento depois do teste positivo para COVID-19 de um membro da comissão técnica, anunciou nesta terça-feira o presidente do clube.

A Liga Tcheca anunciou pouco antes que havia realizado testes para COVID-19 em 1.442 jogadores das duas primeiras divisões e que dois deles haviam testado positivo.

Os jogadores da Slavia permanecerão isolados até quinta-feira, disse o presidente Jaroslav Tvrdik no Twitter, e serão submetidos a mais testes na sexta e na segunda-feira.

O campeão tcheco deveria reabrir o campeonato na terça-feira, 26 de maio, contra o Mlada Boleslav, clube do outro jogador que testou positivo.