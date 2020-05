Os preços do petróleo terminaram díspares na terça-feira, após um forte aumento na terça-feira, em um contexto de maior demanda e menor oferta devido a cortes na produção.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em junho no último dia de negociação subiu 2,1%, a US$ 32,50.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, negociado em Londres, recuou 0,5%, a US$ 34,65.