Comunicado do Business Wire :Prometric

A Prometric tem o prazer de anunciar nossa associação renovada com o Conselho de Certificação de TI ('IT Certification Council' - ITCC). O ITCC, que se concentra na promoção de certificações de TI, com o aumento de certificações profissionais e o reconhecimento da necessidade de uma força de trabalho qualificada para atender às necessidades de tecnologia do mundo, inclui alguns dos maiores nomes do setor de certificação de TI.

O Diretor de Atendimento a Clientes na Prometric, Sean Burke, disse o seguinte sobre o relacionamento: "Como co-membro fundador, a Prometric tem orgulho de retornar como membro do ITCC. A experiência combinada dos líderes de TI, a promoção do valor da certificação de TI e a missão de garantir a proteção das credenciais conquistadas se alinham bem à visão de nossa organização, à medida que continuamos avançando no espaço de certificação de TI."

O ressurgimento da Prometric no setor de TI, junto com a conquista de novos clientes, destaca o momento positivo para impulsionar a inovação e fortalecer os recursos dos exames de certificação de TI. Como a Prometric possui o maior número de centros de teste profissionais do mercado mundial, além das melhores soluções de avaliação remota e segurança de conteúdo do mercado, os clientes de TI agora terão mais opções para escolher no espaço de avaliação de teste adequado ao clima e aos desafios atuais, bem como do futuro.

"Estamos entusiasmados em receber a Prometric de volta à comunidade do ITCC", disse Kristin Wall Gibson, Presidente da ITCC. "A Prometric traz uma perspectiva exclusiva a nosso grupo, e esperamos cooperar com eles e com todos os nossos membros no próximo ano."

Sobre a Prometric

A Prometric, líder global em desenvolvimento de testes, entrega de testes e serviços candidatos, permite que patrocinadores de testes em todo o mundo avancem seus programas de credenciamento mediante soluções de desenvolvimento e entrega de testes que definem o padrão de qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado e com tecnologia habilitada por meio da rede de testes mais segura do mundo, incluindo 14.000 locais em mais de 180 países ou através das conveniências de serviços de avaliação online. Para mais informações, acesse www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

Sobre o IT Certification Council (ITCC)

O Conselho de Certificação de TI ('IT Certification Council' - ITCC) é uma organização associativa composta por líderes do setor de TI que reconhecem a necessidade de uma força de trabalho qualificada para apoiar os desafios tecnológicos do mundo. O ITCC está comprometido em promover e aumentar as certificações de TI, estabelecendo as melhores práticas do setor, fazendo o marketing do valor da certificação, melhorando a segurança dos exames e resolvendo outros problemas de certificação. Para saber mais sobre o ITCC, acesse www.itcertcouncil.org.

