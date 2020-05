Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global amplia sua presença no leste da África ao celebrar um acordo de colaboração com a HK Jurifisc, firma de assessoria tributária e jurídica de Madagascar, marcando assim a entrada da organização no país como parte de sua estratégia de expansão no continente africano.

Liderada pela sócia-gerente Hanna Gräfin Keyserlingk, a HK Jurifisc tem uma equipe de mais de 30 profissionais e oferece serviços abrangentes, que incluem assessoria tributária, jurídica, de recrutamento, recursos humanos e imigração. As áreas de atuação tributária e jurídica da firma abrangem legislações empresarial e corporativa, trabalhista e previdenciária, serviços bancários, setor imobiliário, legislações tributária e alfandegária, contratos governamentais e delegações de serviços públicos.

"Temos muito orgulho de nossa abordagem direta e personalizada às necessidades de cada cliente", comentou Hanna. "Nossa colaboração com a Andersen Global proporcionará a nossos clientes os recursos de uma firma global e nos permitirá manter nossa vantagem competitiva em um ambiente de negócios cada vez mais complexo".

"O enfoque e as ofertas de serviço únicos da HK Jurifisc complementam os nossos serviços tributários e jurídicos na região e no mundo", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "Seu compromisso em prestar o melhor serviço aos clientes e paixão pela boa gestão possibilitaram que atraíssem relacionamentos de trabalho com diversas empresas internacionais e liderassem seu mercado. Esse é mais um importante acréscimo em nossa contínua estratégia de expansão na África".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 169 localidades, por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

