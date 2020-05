O secretário do Tesouro Steven Mnuchin disse nesta terça-feira em uma audiência no Senado que a economia dos EUA enfrenta "risco de danos permanentes" caso se estenda o fechamento dos negócios pelo coronavírus.

"Sem uma reabertura, existe o risco de danos permanentes", alertou, projetando que indicadores como desemprego continuarão negativos no segundo trimestre deste ano.

"Tomamos medidas sem precedentes ao ter que fechar partes muito importantes da economia", afirmou o secretário.

Durante a audiência virtual perante a Comissão Bancária do Senado, Munchin adotou um tom mais sombrio do que o governo costuma usar em um ano eleitoral, no qual o presidente Donald Trump buscará a reeleição nas eleições de novembro.

"É importante começar a levar as pessoas ao trabalho com segurança", disse ele após o desemprego ter passado de 3,5% em fevereiro para 14,7% em abril.

O funcionário disse que o governo está trabalhando com os governadores e que ele espera que a situação melhore no terceiro e quarto trimestres.

A audiência, que também inclui o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem como objetivo revisar a implementação de um pacote de ajuda de US$ 2 trilhões aprovado pelo Congresso para lidar com a crise.

Os democratas, que dominam a Câmara Baixa, aprovaram um novo plano de estímulo de US$ 3 trilhões, mas os republicanos que controlam o Senado dizem que seria sensato esperar que o pacote anterior entre em vigor antes de dar mais ajuda.