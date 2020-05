Wall Street evolui instável após forte alta na véspera

Wall Street evoluía sem tendência definida na abertura desta terça-feira (19), depois de um forte avanço na véspera, à espera da audiência no Senado do presidente do Fed (o Banco Central americano), Jerome Powell, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Às 10h45, o índice Dow Jones Industrial Average cedia 0,85%, nos 24.388,27 pontos. O S&P; 500 caía 0,50%, a 2.939,13, e o Nasdaq subia apenas 0,06%, a 9.240,63.

Na segunda-feira, a Bolsa encerrou com alta de 3,87% para o Dow Jones, e de 2,44%, para o Nasdaq.