Investigar a resposta internacional à pandemia: quando? como? e depois?

Em meio a uma guerra de palavras sino-americana e enquanto o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ameaça cortar o financiamento da OMS, os países-membros da Organização Mundial da Saúde adotaram nesta terça-feira (19) uma resolução sobre a avaliação da resposta internacional à pandemia.

Os termos da resolução permanecem vagos quanto à sua implementação: quando será lançada? Por qual instância? Com que mandato? Que reforma da OMS pode ser esperada? A China vai aceitar uma investigação independente em seu solo?

Veja algumas respostas.

- Avaliação -

A resolução insta a OMS a lançar "o mais rápido possível" uma "avaliação independente" da resposta internacional sanitária à pandemia, incluindo das medidas tomadas pela OMS.

Se a resolução deixa a OMS livre para decidir como proceder e não aponta para a China, a organização enfrenta uma crescente pressão americana.

Os Estados Unidos e a Austrália pedem há semanas uma investigação sobre como a pandemia foi gerenciada pela OMS e pela China. Pequim recusou a ideia de uma investigação centrada na China, exigindo uma avaliação da resposta sanitária global.

Na OMS, seu chefe, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus, acusado por Washington de ser o homem de Pequim em Genebra, também reiterou a necessidade principal de acabar com o coronavírus, garantindo que chegaria o momento das avaliações.

Diplomata experiente, este ex-ministro das Relações Exteriores da Etiópia anunciou na segunda-feira, antes da adoção da resolução, uma avaliação "no momento oportuno".

Ontem, um comitê consultivo independente da OMS publicou seu primeiro relatório sobre a pandemia, sugerindo que os países enviem suas informações mais rapidamente para a organização, forneçam mais recursos e melhorem seu sistema de alerta.

- Conclusões -

Muitos especialistas, países e observadores enfatizaram a necessidade de reformar a OMS, nascida após a Segunda Guerra Mundial, para que ela possa responder melhor aos desafios do século XXI e, em particular, às pandemias.

"A estrutura da OMS é desastrosa, porque os países votam em quase todos os assuntos. A OMS não tem poder independente: cada país tem um voto, e isso significa que a direção geral tem quase 200 chefes", explicou à AFP o epidemiologista americano Larry Brilliant.

A resolução enfatiza que a avaliação da ação da OMS deve permitir "melhorar as capacidades globais de prevenção, preparação e resposta a pandemias".

Por fim, exorta a comunidade internacional a fornecer à OMS "financiamento sustentável" em face da pandemia de COVID-19.

- Investigação zoonótica -

Embora não mencione o fato de o vírus ter surgido no final de dezembro na China, a resolução pede ao diretor-geral da OMS que colabore com a Organização Mundial de Saúde Animal, com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e com países "para identificar a fonte zoonótica do vírus e determinar como ele foi introduzido na população humana".

Enfatiza que essa abordagem pode ser feita "em particular por meio de missões científicas e de missões de colaboração no terreno".

A China se declarou aberta a investigações independentes, mas não antes do final da pandemia.

- Acesso universal a vacinas -

A resolução destaca o "papel da vacinação em larga escala como um bem público global".

Exige "acesso universal, rápido e equitativo e distribuição justa de todos os produtos e tecnologias essenciais para a saúde", enfatizando que as regras da Organização Mundial do Comércio em termos de propriedade intelectual incluem "flexibilidades".

A questão principal permanece: "como fazer isso?", disse à AFP Gaëlle Krikorian, chefe da campanha da organização Médicos sem Fronteiras (MSF) pelo acesso a medicamentos.

A questão é ainda mais premente desde que os Estados Unidos expressaram terça-feira, após a adoção da resolução, seu desacordo sobre a interpretação das regras da OMC.

Para Anna Marriott, da ONG Oxfam, os países que elaboraram a resolução "não fizeram nada para forçar a indústria farmacêutica a concordar sobre as patentes".

- Taiwan -

No primeiro dia da reunião, os países decidiram adiar as discussões sobre a participação de Taiwan como observador, enquanto os Estados Unidos e 15 países exigiram nas últimas semanas que a ilha, excluída desde 2016, pudesse participar.

O adiamento dos debates foi aceito na segunda-feira sem oposição dos Estados Unidos, mas logo depois Washington "condenou" essa "exclusão de Taiwan". De acordo com o governo americano, isso "prejudica ainda mais a credibilidade" da OMS.