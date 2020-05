Apelação do City de exclusão da Champions será analisada de 8 a 10 de junho pelo CAS

A apelação do Manchester City, que contesta a exclusão por dois anos das competições europeias por ter infringido as regras do fair-play financeiro, será estudada entre 8 e 10 de junho pela Corte Arbitral do Esporte, anunciou nesta terça-feira (19) o órgão.

O CAS, com sede em Lausane, na Suíça, confirmou em final de fevereiro ter recebido a apelação do clube inglês.

O pedido do City rebate a decisão da Comissão de Controle Financeiro dos Clubes (ICFC) de 14 de fevereiro de 2020.

Com esta decisão, o órgão de controle financeiro da Uefa decidiu excluir o atual campeão inglês das Copas europeias nas próximas duas temporadas, além de aplicar uma multa de 30 milhões de euros.

Questionado pela AFP, o CAS "ainda não sabe" se a audiência será conduzida por videoconferência ou pessoalmente.

O Manchester City é acusado de ter supervalorizado os valores de seus contratos de patrocínio nas contas correspondentes ao período 2012-2016.

O prejuízo financeiro que o City sofreria por uma ausência da Liga dos Campeões superaria os 100 milhões de euros por ano.