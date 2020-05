Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Bureau van Dijk, uma empresa da Moody's Analytics, e Regulatory DataCorp (RDC), que a Moody's adquiriu em janeiro, são Líderes de Categoria em um novo relatório da Chartis Research. O KYC/AML Data Solutions, 2020: Market and Vendor Landscape avalia 15 importantes fornecedores de soluções de dados KYC (Know Your Customer ou conheça o seu cliente) e AML (anti-money laundering ou antilavagem de dinheiro).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005095/pt/

(Graphic: Chartis Research)

"Estamos satisfeitos pela Chartis ter identificado o Bureau van Dijk e a RDC como líderes de categoria em seu novo relatório", disse Dan Russell, diretor executivo do Bureau van Dijk. "Este reconhecimento para as duas empresas confirma a nossa estratégia: o conjunto de dados AML e KYC da RDC os torna líderes do setor, e suas soluções naturalmente complementam as informações abrangentes sobre as entidades do Bureau van Dijk. Reunir estes recursos de dados nos permitirá oferecer aos clientes recursos combinados incomparáveis."

A tabela de recursos do fornecedor do relatório, extraída acima, avalia todos os fornecedores em nove recursos específicos. Considerou-se que o Bureau van Dijk oferecia três itens da categoria "Best-in-class" (estrutura corporativa, relacionamentos entre entidades e cobertura geográfica) - mais do que qualquer outro fornecedor - enquanto a RDC ganhou na categoria "Best-in-class" por dois recursos diferentes (notícias e PEPs negativos e gerenciamento de dados). O relatório RiskTech Quadrant® para soluções de dados KYC/AML de 2020, também representado acima, destaca a "integridade da oferta" e o "potencial de mercado dos fornecedores".

O Bureau van Dijk é o editor do Orbis, o principal banco de dados de entidades do mundo. Sua plataforma Compliance Catalyst, desenvolvida pela Orbis, ajuda os clientes a otimizar os métodos KYC, AML e atividades de integração. As soluções KYC AML da RDC combinam o seu amplo conjunto de dados com algoritmos inovadoras para oferecer aos clientes recursos de triagem de classe mundial.

Tanto o Bureau van Dijk quanto a RDC também foram Líderes de Categoria em Financial Crime Risk Management Systems: Know Your Customer: Market Update and Vendor Landscape, 2019, emitidos pela Chartis em dezembro de 2019.

Saiba mais sobre este novo reconhecimento, que aumenta a lista crescente de prêmios e distinções da Moody's Analytics.

Moody's Analytics, Moody's e todos os outros nomes, logotipos e ícones que identificam a Moody's Analytics e/ou seus produtos e serviços são marcas da Moody's Analytics, Inc. ou de suas afiliadas. As marcas de terceiros aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa ampla experiência em riscos, os recursos de informações expansivas e a aplicação inovadora de tecnologia ajudam os nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções com liderança no setor e premiadas, composta de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma perfeita experiência ao cliente. Construímos a confiança em milhares de empresas do mundo inteiro com o nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco para atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse o nosso site ou conecte-se conosco no Twitter ou LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005095/pt/

JUSTIN BURSZTEIN Comunicações da Moody's Analytics 001.212.553.1163 justin.bursztein@moodys.com

Relações com a mídia da Moody's Analytics

moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.