EasyJet sofre ciberataque que afeta nove milhões de clientes

A companhia aérea britânica EasyJet anunciou nesta terça-feira (19) que foi vítima de um ataque cibernético "altamente sofisticado" que afetou os dados pessoais de cerca de nove milhões de clientes.

Os hackers tiveram acesso aos nomes, endereços de e-mail e detalhes de voos de quase dez milhões de clientes, segundo comunicado da companhia.

Também em um pequeno número de casos (2.208 pessoas) os criminosos acessaram dados de cartões bancários, acrescentou a companhia aérea.

Esse ataque contribui para o duro golpe no setor causado pela pandemia de coronavírus.

A companhia aérea afirmou que já entrou em contato com os bancos e prometeu que todos os clientes afetados serão contatados nos próximos dias, o mais tardar em 26 de maio.

O ataque foi realizado a partir de uma fonte "altamente sofisticada", disse, assegurando ter alertado imediatamente as autoridades britânicas de segurança cibernética e proteção de dados.

Segundo Johan Lundgren, CEO da EasyJet, o ciberataque ocorre em um contexto de crescente preocupação com a proliferação de golpes on-line relacionados à COVID-19.

"Desde que tomamos conhecimento do incidente, ficou claro que, devido à COVID-19, há uma crescente preocupação com o uso de dados pessoais para fraudes on-line", disse ele no comunicado.

Por esse motivo, a empresa pede que seus clientes mantenham-se alertas, principalmente no caso de comunicações incomuns.